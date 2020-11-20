شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني».

وتابع: «عدم سفر طارق مصطفى جاء بسبب انتهاء جواز سفره ولا يوجد أي أزمة ولكن الجميع يتصيد من أجل الانتقام مني».