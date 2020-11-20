شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب جميع دول مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية وعدد نقاط منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ننشر ترتيب دول مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وموقف منتخب مصر فى المجموعة السابعة التى تتساوى فى المركز الأول مع جزر القمر بعدد 8 نقاط، وذلك فى إطار تصفيات بطولة أفريقيا والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2021. المجموعة الأولى: اسم الدولة النقاط بوركينا فاسو 8 أوغندا 7 ملاوى 4 جنوب السودان 3 المجموعة الثانية: اسم الدولة النقاط مالى 10 غينيا 8 نامبيا 3 تشاد 1 المجموعة الثالثة: اسم الدولة النقاط غانا 9 جنوب افريقيا 9 السودان 6 ساو تومى وبرينسيب 0 المجموعة الرابعة: اسم الدولة النقاط جامبيا 7 جابون 7 الكونغو 6 أنجولا 1 المجموعة الخامسة: اسم الدولة النقاط المغرب 10 موريتانيا 5 بورندى 4 أفريقيا الوسطى 3 المجموعة السادسة: اسم الدولة النقاط الكاميرون 10 موزمبيق 4 الرأس الإخضر 4 رواندا 2 المجموعة السابعة: اسم الدولة النقاط مصر 8 جزر القمر 8 كينيا 3 توجو 1 المجموعة الثامنة: اسم الدولة النقاط الجزائر 10 زيمبابوى 5 بتسوانا 4 زامبيا 3 المجموعة التاسعة: اسم الدولة النقاط السنغال 12 كونجو 7 غينيا بيساو 3 اسواتينى 1 المجموعة العاشرة: اسم الدولة النقاط تونس 10 غينيا الاستوائية 6 تنزانيا 4 ليبيا 3 المجموعة 11: اسم الدولة النقاط ساحل العاج 7 مدغشقر 7 اثيوبيا 6 النيجر 3 المجموعة 12: اسم الدولة النقاط نيجيريا 8 بنين 7 سيراليون 3 ليسوتو 2 الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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