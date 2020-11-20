شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: وزير الرياضة يتعرض لإرهاب من الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استيائه من الحملة المنظمة التي يقودها بعض الإعلاميين للضغط على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل اجباره على التدخل في مجلس إدارة نادي الزمالك بأي قرار في ظل وجود اللجنة المالية للتفتيش وصدور قرار من اللجنة الأوليمبية بعزله.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي اليوم بمقر النادي خلال اجتماع بروابط مشجعي الزمالك وصفحات السوشيال ميديا: وزير الرياضة يتعرض لإرهاب إعلامي من شوبير واحمد موسي لرغبتهم في الانتقام من نادي الزمالك واعادته لعصور الظلام مثل العشرية السوداء التي عاشها المارد الأبيض من قبل.

وأضاف أن وزير الرياضة شخصية محترمة ومرموقة نكن لها كل الاحترام والتقدير ونطالبه بإعمال القانون والدستور وعدم الرهبة من الأبواق الإعلامية التي تحرض ضد الزمالك