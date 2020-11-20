كورونا يغزو صفوف فرق الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعدم الموافقة على طلب تأجيل أي من لقاءات أندية الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الإصابة بفيروس كورنا وسط عدد من اللاعبين.

وجاء هذا القرار ليلغي القرار الأول الذي تضمن الموافقة على التأجيل في حال ثبوت إصابة 3 لاعبين أو أكثر قبل موعد اللقاء بـ48 ساعة .

وكان فريق الأهلي من أوائل الأندية التي تعرض لاعبوها للإصابة بفيروس كورونا، حيث كان ذلك عقب حصوله على لقب كأس الاتحاد أمام الوحدة، وانسحب الفريق من بطولة النخبة بعد إصابة أكثر من 7 لاعبين في الفريق بالفيروس، لتقام البطولة بمشاركة 3 فرق بدلا عن 4 .

كما شهد تجمع بطولة نهائيات الناشئين أيضا تعرض عدد من لاعبي نادي الخويلدية للإصابة بالفيروس، حيث فقد الفريق تحقيق البطولة برغم فوزه في جميع لقاءات الدوري وبدون أي خسارة.

وكان الشرق، الفريق الوحيد الذي استفاد من قرار التأجيل بعد أن رفع تقارير تفيد بإصابة 3 من لاعبيه في مواجهته أمام اليرموك.

ولم يسلم عدد من لاعبي الأندية من تلك الجائحة، فقد خسر فريق الموج لقاءه في المنطقة الشرقية من خلال عدم حضوره بسبب حدوث حالات وسط لاعبيه.

كما خاض الفريق الأول للوحدة لقاءين بدون عدد من لاعبيه المصابين بالفيروس، آخرهما أمس أمام الأهلي، فيما تأكدت أيضا إصابة الجهاز الفني وبعض لاعبي فريق الاتحاد، ويجري فحص بقية اللاعبين.

يذكر أن منافسات الدوري الممتاز للكبار يسمح فيها بمشاركة أي عدد من لاعبي الشباب والناشئين، حيث استفاد عدد من الأندية من إشراك لاعبي الدرجات الأدنى.