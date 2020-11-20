1000 سيدة يطمحن لتعلم وإجادة الجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظيت أول مبادرة جولف مجانية في العالم من السعودية (نادي السيدات أولا) بنجاح غير مسبوق من خلال تسجيل 1000 سيدة لتعلم الجولف خلال 4 أيام فقط، وذلك بعد متابعتهن لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وافتتح التسجيل في مبادرة (نادي السيدات أولا) في أول يوم للبطولة، وشهد تسجيل أكثر من 500 سيدة في أول 24 ساعة ليتنامى العدد تصاعديا حتى وصل إلى 1000 سيدة مع آخر أيام البطولة.

ويعزز تسابق السيدات على التسجيل أهمية ونجاح المرحلة الأولى من (نادي السيدات أولا) الذي سيقدم لهن دروسا مجانية في جميع أنحاء المملكة تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 للرياضة في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور «ذهلنا من ردة الفعل الرائعة والتسابق للتسجيل بنادي السيدات أولا، ووجود 1000 سيدة يمارسن الجولف في المملكة أمر رائع سيغير مشهد اللعبة في وطننا، وهذا النجاح غير المتوقع يمثل حدثا تاريخيا وانطلاقة قوية لجولف السيدات في المملكة».

من جانبها، قالت لاعبة الجولف العربية مها حديوي والتي شاركت في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية «ذهلت بزيادة طلبات الإضافة في الانستغرام من نساء سعوديات راغبات في ممارسة اللعبة، لذلك أرسلت لهن الرابط من أجل التسجيل، وهو أمر رائع للغاية وأتشوق لمتابعة أدائهن في المستقبل القريب».

وقالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات ألكسندرا أرماس «أنا سعيدة بتأثير البطولة الإيجابي، أتمنى أن تكون بطولة جولف السعودية للسيدات قد ألهمت السيدات والفتيات كي يمارسن اللعبة. أتمنى أن تستمر هذه المبادرة الرائعة، ما يحدث خطوة طموحة لكيفية تطوير اللعبة للرجال والنساء والعائلات».