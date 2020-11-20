الإصابات تورط الفتح قبل ملاقاة الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المدير الفني لفريق الفتح البلجيكي يانييك فييرا مشكلة غيابات قبيل مواجهة الاتفاق الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق يتقدمهم المدافع المغربي مروان سعدان والمهاجم الهولندي ميتشيل فريدي ولاعب الوسط المغربي مراد باتنا. ويعمل الجهاز الطبي بالتعاون مع الفني على سرعة إعداد وتجهيز الثلاثي من خلال إخضاعهم إلى برنامج علاجي لياقي مكثف. ولم يخض فريق الفتح أي لقاء ودي خلال فترة التوقف الحالية بعد تعثر مواجهته أمام الاتفاق نفسه، فيما لعب الأخير أمام القادسية وديا. ولم يخض فريق الفتح أي لقاء ودي خلال فترة التوقف الحالية بعد تعثر مواجهته أمام الاتفاق نفسه، فيما لعب الأخير أمام القادسية وديا.

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