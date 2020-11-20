شكرا لقرائتكم شاهد.. أحمد فتحى: أسرتى كلها مالهاش فى الكورة نهائى ودى حاجة كويسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، أن أسرته لا تعرف شيئا عن كرة القدم نهائيا، وتشاهد المباريات من أجلى فقط.

وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: : "أسرتى مالهاش في الكورة خالص، ومرة كنت عامل ماتش وحش جدا وكنت خارج متنرفز وسألت نورا إيه رأيك في الماتش قالتى كنت كويس جدا قلتلها أنت كدابة أنا كنت وحش جدا".

وأضاف الجوكر: "زوجتى قعدت 4 أو5 أيام حزينة جدا وزعلانة على رحيله من الأهلى وطلبت منى إعادة التفكير، وقلت لها الأهلى دا النادى بتاعى ولو قلت لهم عاوز أقعد كنت قعدت ولكن الموضوع صعب".

وأضاف الجوكر: واحد صاحبى قالى طالما أعلنت رحيلك عن الأهلى يبقى خلاص مش هتلعب تانى، قلتله لا أنا هروح أكمل مسيرتى مع الأهلى وأتمرن كويس ومسألة اللعب في أيد الجهاز الفني وعمرى ما تدخلت في اللعب من عدمه، ودا قرارى أنى أكمل عقدى مع الأهلى واستحمل أي شيء يحدث معى".