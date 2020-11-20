شكرا لقرائتكم البدري: اتعرض لانتقادات غير منطقية وهناك من يتصيد الأخطاء لجهاز المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه استطاع تحقيق الفوز على توجو رغم وجود غيابات كثيرة قائلا:" هناك من ينتقد المنتخب لأسباب أخرى، وهناك بعض النقاط التي غيرتها بعد المباراة الأولى".

أضاف البدري في تصريحات تلفزيونية: "في المباراة الثانية غيرت بعض المجموعات لتغيير بعض السلبيات ولكن هناك من يتصد للمنتخب الأخطاء ومكنش ينفع ألعب في المباراة الثانية بنفس مجموعة المباراة الأولى والقرار قراري وهو ده فكري ومقدرش أشرح فكري بين المبارتين وأوضح للناس".

فسر حسام البدري، أسباب إجراء 7 تعديلات في التشكيل خلال مواجهتي توجو متابعا:" القرار قراري في المبارتين واحتفظت ببعض اللاعبين للمباراة الثانية أمثال طارق حامد وليا وجهة نظري وهناك من ينتقد لمجرد الانتقاد ولكن الحمد لله على الفوز واجريت 7 تغييرات للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد".

كشف البدري، مفاجأة كبيرة بشان تشكيل مبارتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا موضحا:" استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو لأن لهم خبرات ولديهم دور كبير لذلك تم استشارتهم".

وتحدث عن طارق حامد قائلا: " طارق حامد لم يتجاوز في مباراة توجو وهو ملتزم بجميع القرارت لا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا وخاصة طارق حامد لذلك هو كان يرغب في اللعب لكنه لم يتجاوز".