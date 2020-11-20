شكرا لقرائتكم شوبير: كاف طلب من مصر تنظيم كاس السوبر قبل يوم 18 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طالب اتحاد الكرة بضرورة تنظيم كأس السوبر الإفريقي قبل يوم 18 ديسمبر المقبل.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الكاف يرغب في إقامة السوبر الإفريقي قبل يوم 18 ديسمبر المقبل، وطالب مصر باعتبارها المسئولة عن تنظيم السوبر.

وتستضيف الدولة التي يفوز أحد فرقها بلقب دوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر الإفريقي ، حيث تأهلا الأهلي والزمالك لنهائي دوي الأبطال بينما توج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.