شكرا لقرائتكم إيهاب ياسر ريان ينضم للمنصورة قبل انطلاق دورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع إيهاب رياسر ريان نجل ياسر ريان نجم الاهلى السابق على عقود أنضمامه لفريق المنصورة في حضور كل من ياسر عبد الواحد المدير الفني للفريق وأسلام مسعد المشرف العام على الفريق للمشاركة في بطولة دورى القسم الثانى الموسم المقبل . وحددت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دورى القسم الثانى للموسم الجديد، وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجارى موعدا لانطلاق البطولة، كما قررت اللجنة توقف المسابقة خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثانى تقام فى فترة النهار ومن الصعب إقامتها فى هذا التوقيت أثناء الصيام فى رمضان.

من ناحية أخرى ،واصل أحمد ياسر ريان مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، احتفالاته بالهدف الذى سجله فى شباك منتخب البرازيل خلال الدورة الودية التى استضافتها مصر فى إطار استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل، ونشر أحمد ريان صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال احتفاله بالهدف.

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لـ أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

وشهدت المباراة تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي، ونجح الثلاثي في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.

المباراة كانت أكبر رسالة أمان لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني بعدما تألق لاعبو الدكة أو البدلاء خاصة الذين لا يشاركون مع فرقهم في الدوري مثل محمد عبد السلام مدافع الزمالك الذي كان الأبرز في خط دفاع المنتخب، بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمي إنبي والحارس الثاني في المنتخب الوطني.