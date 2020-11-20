شكرا لقرائتكم طارق السيد: رحيل أحمد فتوح قرصة ودن.. واللاعب يمتلك عرضا برتغاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، امتلاك أحمد فتوح ‏الظهير الأيسر للنادي الأبيض، والمعار لنهاية الموسم الحالي لفريق سموحة لعرض برتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال السيد: "لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلاً مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضاً للاحتراف من البرتغال".‏

وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف مؤكداً أنه ينصح اللاعب بالبقاء في مصر حتى الانتهاء من المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى يستطيع الحصول على عرض احترافي أكبر وبمقابل مالي أفضل لنادي الزمالك.

وأشار طارق السيد بالمستوى الذي قدمه اللاعب خلال فترة اعارته لسموحة.‏

وتحدث السيد عن لاعب الزمالك العائد قائلاً: "فتوح ظهر بشكل مغاير تماماً لما كان عليه في الزمالك ‏واكتسب المزيد من الخبرات".‏

وواصل: "فتوح اتقرص ودنه بالإعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه ‏الحقيقي في الموسم الماضي".

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