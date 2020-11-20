مرتضى يصرخ: الزمالك في خطر والفريق بيضيع واللاعيبة عايزة تمشي

كتب: ضياء السقا

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض في خطر، بسبب المناخ السيئ الذي يهدد استقراره.

وأوضح مرتضى، خلال اجتماعه بمسؤولي "صفحات فيسبوك"، أن اللاعبين يريدون الرحيل عن الفريق بسبب ما يحيط بالنادي، مضيفًا: "لأول مرّة اقول هذا الكلام، الزمالك في خطر، الزمالك من الوارد أن يتهد".

وأشار منصور إلى أن فريق الكرة يضيع وينهار خاصة وأن جميع لاعبى الفريق يريدون الرحيل عن الزمالك ، لان ما يجلب الطولات هو الاستقرار ، وهو مالم يتوافر فى الوقت الحالى بالنادى ، والمناخ غير مناسب للبطولات ، و مضيفا:" انا شريف ومعنديش مخالفات".

وأكد مرتضى منصور: "لن أخطئ في حق بلدي، أنا وطني وأحب تراب بلدي، وأدعم الجيش والشرطة والقضاء، أنا ضد العنف وضد المعايرة وضد الفوضى مهما كان يحدث، وأي مشجع يجب عليه الالتزام وعدم النزول إلى الشارع"، مضيفًا: "لا يوجد أي مكان بما فيهم مجلس النواب قادر على صناعة الرجال، بل الرجال هم من يصنعون أي مكان".

وأكمل: "هناك ناديان كبيران في مصر، الأهلي الذي أحترمه وأحترم جماهيره، ولكن لا يمكن أن يختار مجلس إدارة الأهلي رئيس نادي الزمالك.. كان هناك جلسة بين رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الأهلي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجلسة كانت بالصور، بعدها بيوم واحد تم إعلان عزل رئيس نادي الزمالك، هل هكذا تتم إدارة الأمور يا معالي الوزير؟".

يواجه الزمالك، غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.