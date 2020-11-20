شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 عروض تصعب بقاء مصطفى فتحى مع الزمالك.. أبرزها بيراميدز

انهالت العروض الرسمية على جناح نادى الزمالك المهاجم مصطفي فتحي خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقى 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

مكة محمد صلاح بخير.. سلبية مسحة كورونا لابنة النجم العالمى بعد إصابة زوجته

كشفت مصادر عن سلبية مسحة كورونا التى خضعت لها مكة ابنة محمد صلاح، مهاجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، لتؤكد سلامة الابنة الكبرى للفرعون رغم أنباء إصابة والدتها ماجى بعد أيام من إعلان إصابة صلاح بالفيروس.

وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لرصد معدل الإنجاز المحقق على صعيد البنية الإنشائية بالمدينة المقامة على مساحة 93 فداناً، وذلك برفقة مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.