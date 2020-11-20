شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تليفزيون الخليج 365 رد فعل حسين الشحات من عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن حسين الشحات، صانع ألعاب الأهلى، رفض عرضًا للانتقال لنادى بيراميدز بعد تلقى اللاعب تأكيدات بأن الأمر سينتهى بشكل ودى مع إدارة الأحمر، بعد عودة العلاقات الودية بين الطرفيين.

لمتابعة فيديو لايف محمد شبانة بالكامل عبر تلفزيون الخليج 365

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز، والذى يرتبط مع حسين الشحات بعلاقة شراكة فى سلسلة جيم سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، دخل فى مفاوضات مع اللاعب مستغلاً العلاقة القوية التى تربطهما، إلا أن الشحات أكد لهانى سعيد أن اللعب للأهلى هو حلمه منذ الصغر والذى لا يفكر نهائيًا فى الرحيل عنه مهما كانت الاغراءات المالية.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أنه فى الوقت نفسه تلقى الأهلى عرضًا من احدى شركات التسويق للحصول على خدمات حسين الشحات لبيعه لأحد الأندية الاماراتية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدين أن العرض المادى سيتخطى حاجز الـ 6 مليون دولار، أى ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، إلا أن إدارة الأهلى أكدت تمسكها باللاعب الذى يعد واحد من أهم عناصر الفريق الأساسية فى الفترة الأخيرة.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.