شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: جيرالدو طلب مليون دولار لفك الارتباط مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن هناك أزمة تعقدت بين الأنجولى جيرالدو والنادى الأهلى، خاصة بعد عودة اللاعب لشركة التسويق البرازيلية BBM التى كان يتعامل معها من قبل، وفسخ تعاقده مع الوكيل التونسى هشام بن صالح.

لمتابعة فيديو لايف محمد شبانة بالكامل عبر تلفزيون الخليج 365

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن تياجو رينسيس، مندوب شركة التسويق البرازيلية، أجرى مكالمة هاتفية مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أكد له خلالها أن جيرالدو يرفض كل عروض الرحيل لأى نادى ويتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، وأن الخيار الثانى هو منح اللاعب الاستغناء الخاص به مع منحه قيمة عقده بالكامل فى الموسمين المتبقيين فى عقده وهو المبلغ الذى يتجاوز المليون دولار.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن الأهلى يرغب فى تسويق جيرالدو لكى يتثنى للنادى قيد المغربى بدر بانون، أحدث صففات الفريق ولكن مماطلة جيرالدو دفعت الأحمر للتفكير فى الإبقاء عليه مع تسويق السنغالى أليو بادجى على أن يتم رفع اسم جيرالدو من القائمة الإفريقية وبدء مسلسل تطفيش اللاعب على أن يتم التخلص منه فى الشتاء المقبل، خاصة وأن اللاعب لا يحظى بثقة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للفريق.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.