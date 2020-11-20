شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يكشف كواليس إصابة عائلته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، كيفية إصابة أسرته بفيروس كورونا والأيام الصعبة التي قضوها خوفا من الموت.وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "كنا قاعدين في العين السخنة وقاعدين لوحدنا وفطيمة نزلت البسين، وبالليل درجة حرارتها ارتفعت جدا وكلمت الدكتور ونزلت عملت مسحة لكل الأسرة فطلعت نورا وفطيمة إيجابية وأنا وملك سلبية وخديجة الدكتور قالى هنتأكد تانى لأن المسحة مش واضحة بالإضافة إلى المربية".

وأضاف الجوكر: "نورا بدأت تخاف وكل صحابها بدأوا يخوفوهم وعندنا ناس ماتت بكورونا، وقريبين مننا، والدكتور طلب منى الجلوس معهم لأنى كنت مخالطهم ونقضى فترة العزل مع بعض علشان يطمنوا، والحمد لله الفترة عدت على خير بس كنا عايشين في رعب".