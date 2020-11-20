شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يكشف كواليس إصابة عائلته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، كيفية إصابة أسرته بفيروس كورونا والأيام الصعبة التي قضوها خوفا من الموت.وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "كنا قاعدين في العين السخنة وقاعدين لوحدنا وفطيمة نزلت البسين، وبالليل درجة حرارتها ارتفعت جدا وكلمت الدكتور ونزلت عملت مسحة لكل الأسرة فطلعت نورا وفطيمة إيجابية وأنا وملك سلبية وخديجة الدكتور قالى هنتأكد تانى لأن المسحة مش واضحة بالإضافة إلى المربية".
وأضاف الجوكر: "نورا بدأت تخاف وكل صحابها بدأوا يخوفوهم وعندنا ناس ماتت بكورونا، وقريبين مننا، والدكتور طلب منى الجلوس معهم لأنى كنت مخالطهم ونقضى فترة العزل مع بعض علشان يطمنوا، والحمد لله الفترة عدت على خير بس كنا عايشين في رعب".
ولا تنسى جماهير النادي الأهلي تاريخ 9 نوفمبر 2020، لأنه موعد الإعلان بشكل رسمي عن رحيل أحمد فتحي بعد تواجده على مدار سنوات طويلة ، ليصبح جوكر ونجم بيراميدز بداية من الموسم الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية لبراميدز يومها فيديو لتقديم أحمد فتحى ظهير أيمن الفراعنة المنضم مؤخرًا إلى الفريق السماوى، وأشار الفيديو إلى أبرز المزايا التى يمتلكها فتحى وهى قدرته على اللعب فى أكثر من مركز لذلك حصد لقب "الجوكر"، وعلقت صفحة بيراميدز "سهل أنك تنزل تلعب، صعب تكون أحمد فتحى.. نورت يا جوكر".
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