رابطة الدوري السعودي تمنح 9 نوادي الرخصة الآسيوية وتحجبها عن 7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

قررت لجنة تراخيص الأندية في ​رابطة الدوري السعودي للمحترفين​، منح نوادي الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح والفيحاء، الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2020-2021 بعد استيفائهم المعايير الإلزامية المعتمدة من ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​.



وحجبت اللجنة الرخصة عن نوادي الرائد، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم والعدالة لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.