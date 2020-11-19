لاتسيو يستعيد هدافه بعد بلبلة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

التحق مهاجم نادي ​لاتسيو​ ​تشيرو إيموبيلي​ بتمارين فريقه الخميس بعد خروجه من الحجر الصحي بعد البلبلة التي أحدثها ​فيروس كورونا​ في صفوف نادي العاصمة.



وغاب إيموبيلي عن ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة لناديه، إضافة الى مباراتي ايطاليا ضد بولندا والبوسنة في آخر جولتين من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية بعد أن قرر لاتسيو مطلع الشهر الحالي وضع عدد من لاعبيه في العزل الذاتي بعد اصابتهم بفيروس كورونا من دون الكشف عن أسماء.

وأوضح إيموبيلي بمنشور عبر حسابه على "إنستغرام" الخميس مرفقاً بصور وهو يتمرن "ما أجمل العودة الى أرض الملعب"، بعد عودته الى التدريبات للمرة الأولى منذ أسبوعين.

وأشار في حديث مع الصحافيين صباح الخميس عند وصوله إلى عيادة لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية مع نهاية فترة الحجر "هل أنا جاهز لكروتوني؟ بالطبع، وإلا لما كنت هنا".