شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يخسر جهود راموس في المباريات الثلاث المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 أكد ​ريال مدريد​ غياب قائده ​سيرجيو راموس​ 3 مباريات، بسبب تمزق في فخذه تعرض له مع منتخب ​اسبانيا​ ضد ألمانيا (6-0) بالجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وخرج راموس مصاباً من الملعب في الدقيقة الـ43 ودخل مكانه مدافع مانشستر سيتي إريك غارسيا. ويتوقع أن يغيب راموس لمدة 10 أيام، ما يعني أن الميرينغي سيحرم من خدماته في المباريات ضد فياريال السبت في الليغا، وإنتر ميلانو الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، وديبورتيفو ألافيس في الـ28 من تشرين الثاني الحالي.

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