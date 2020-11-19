ساوثجيت متفائل بمستقبل المنتخب الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت إن فريق الشاب سيصل لأفضل مستوياته خلال 3 إلى 5 أعوام.

واستعان ساوثجيت بعدد من اللاعبين الشباب منهم: فيل فودين، وجاك جريليش، وماسون ماونت في آخر 3 مباريات دولية، فيما غاب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة.

ورغم أن المنتخب الإنجليزي خسر 0 -2 أمام بلجيكا وانتهت مسيرته في دوري أمم أوروبا الأحد الماضي، لكن الفوز على إيرلندا الأسبوع الماضي وعلى منتخب أيسلندا أمس الأول قدم العديد من الأسباب للتفاؤل، حيث يبني ساوثجيت الفريق حتى نهائيات أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل، وكأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت، بعد الفوز على أيسلندا 4-0 «نحن نحاول أن نبني فريقا، لم نكن قريبين من وجود فريقنا بشكل كامل سويا هذا الخريف، يمكننا أن نحيط اللاعبين الصغار بثبات مع اللاعبين أصحاب الخبرات».

وقدمت مباراة آيسلندا الكثير من الفرص للاعبين الأصغر سنا للتألق.

وسجل فودين أول أهدافه الدولية، وحصل وريس وماونت وبوكايو ساكا على فرصهم.

وقال ساوثجيت «مازلنا نحاول البناء والتحسن طوال الوقت، الفريق الذي امتلكناه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية سيصل لأفضل مستوياته خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة».

وقال ساوثجيت «إن لاعب مانشستر سيتي فودين، ولاعب أستون فيلا جاك جريليش، أظهرا أنهما ينتميان لأعلى المستويات».