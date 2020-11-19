منتخب إيطاليا ينهي عامه الثاني دون هزيمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المنتشي والمليء بالشباب عامه الثاني بدون هزيمة من خلال تصدر مجموعته بدوري أمم أوروبا، ويتطلع بتفاؤل وثقة لعام 2021 المزدحم بالمباريات المهمة.

وفاز المنتخب الإيطالي بهدفين نظيفين أمام منتخب البوسنة والهرسك أمس الأول ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا ليتأهل للأدوار النهائية في البطولة، مع منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، الذين تصدروا المجموعات الثلاث الأخرى.

وكان مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني غاب عن احتفالات فريقه بعدم الخسارة في المباراة الـ22، حيث تابع الانتصارات الثلاثة التي حققها المنتخب الإيطالي خلال الأيام الثمانية الأخيرة، من منزله، حيث يعزل نفسه بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر علما بأنه لا يشعر بأي أعراض.

وتولى مساعده ألبريجو إيفاني قيادة المنتخب الإيطالي خلال المباراة التي تغلب فيها على بولندا 2-0 الأحد الماضي وفي المباراة الودية التي سبقتها أمام إستونيا والتي فاز بها المنتخب الإيطالي برباعية نظيفة.

وقال مانشيني»سيكون الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا حدثا عظيما، نظرا لأننا سنستضيف المباريات في إيطاليا بعد بطولة أمم أوروبا. سيكون لدينا فرصة لتقديم انطباع جيد وسنحاول فعل هذا».

وأضاف «أود أن أشكر الرجال الذي كانوا هنا وأيضا هؤلاء، الذين كانوا مثلي، في المنزل ولكنهم أسهموا في هذه النتيجة. لدينا بعض اللاعبين الشباب المتميزين ونحتاج لإعطائهم فرصة اللعب. هناك الكثير منهم ونظام الناشئين عندنا حيوي، بل وأكثر من ذلك في الوقت الحالي».

النتائج الأخيرة حسنت تصنيف المنتخب الإيطالي، حيث ينتظر أن يقفز من المركز الـ12، إلى العاشر عندما يعلن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» التصنيف الجديد، وسيضع المركز الجديد، المنتخب الإيطالي بين الفرق المصنفة الأولى في قرعة تصفيان كأس العالم 2022.