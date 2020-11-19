سيفيرت ينتقد إقامة مباريات دولية وسط وباء كورونا

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وقال في عمود في نسخة مجلة (كيكر) الألمانية الصادرة أمس «لنقولها بشكل واضح.. الموقف الحالي غير مقبول من وجهة نظر الأندية وروابط الدوريات».وأضاف «مواقف خطيرة مختلفة في الملاعب، قواعد رسمية ومفاهيم نظافة مختلفة، والتي يتم تنفيذها بدقة شديدة اعتمادا على الدولة والاتحاد -كما هو الحال في ألمانيا أو في البطولة النهائية لدوري أبطال أوروبا- ولكن في بعض الأحيان بشكل أقل صرامة».
وقال سيفيرت «الرحلات لخوض المباريات الدولية يجب ألا تعرض العمليات في كرة القدم الاحترافية للخطر. يجب على الاتحادات أن تزن بشكل عاجل كيفية عمل الأشياء في مباريات دولية معينة».
وأصبح لاعبا فولفسبورج ولايبزج، مارين بونجراتشيتش، وهوانج هي تشان، أحدث لاعبين يغيبان عن مباريات الدوري بعد ثبوت إصابتهما بكورونا مع منتخبيهما الوطنيين.
وغاب لاعبون آخرون مثل أندري كراماريتش لنفس السبب في جدول مباريات دولية مزدحم، والذي شهد سفر الفرق، ولعب 8 مباريات خلال الفترة من سبتمبر حتى أمس الأول.
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