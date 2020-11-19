جوارديولا يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، جوسي جوارديولا أمس عقده مع النادي لمدة عامين.

وقال جوارديولا (49 عاما)، الذي تولى تدريب مانشستر سيتي في 2016، إنه سعيد بالتوقيع على العقد الجديد.

وصرح جوارديولا للموقع الرسمي للنادي»منذ وصولي لمانشستر سيتي أشعر دائما أنه مرحب بي في الملعب وفي المدينة نفسها، من اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين، وساكني مدينة مانشستر، ورئيس النادي والمالك».

وأضاف «منذ ذلك الوقت، حققنا الكثير سويا، سجلنا أهدافا، فزنا بمباريات وكؤوس، وكلنا فخورون بهذا النجاح، التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة التحسن والتطور، وأنا متحمس للغاية من أجل مساعدة مانشستر لفعل هذا».

وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في 2016 وفاز بثماني كؤوس كبرى، بما في ذلك التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، في 2017 و2018 ولكنه لم يفز حتى الآن بدوري الأبطال معهم.

وفاز مانشستر سيتي في 181 مباراة من أصل 245 مباراة خاضها الفريق تحت قيادة جوارديولا، وقال رئيس النادي خلدون المبارك إن تأثيره الآن «منسوج في طريقة كرة القدم التي نلعبها وثقافتنا».

وأضاف»كان هذا التأثير محوريا لنجاحنا خلال فترة توليه المسؤولية، ولهذا أنا سعيد أنه يتقاسم وجهة نظرنا بأن هناك الكثير لتحقيقه داخل وخارج الملعب، تمديد عقد جوسيب هو الخطوة الطبيعية التالية في رحلة تطورت على مدى سنوات طويلة.

الأهم من ذلك أنها إثبات لبنية وفلسفة كرة القدم التي تم بناؤها على مدى أكثر من عشر سنوات وساهم فيها كثيرا».