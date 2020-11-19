شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: لحظة خروجى في آخر ماتش هي الأصعب ومرتبتش حاجة خالص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أن لحظة خروجى من ماتش طلائع الجيش هي الأصعب في مشوارى، ولم أرتب مع الأهلى ما حدث.

وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "أصعب وقت مر عليها في تاريخى لحظة وداع الأهلى، ولم أتوقع خروجى من المباراة الأخيرة ومش متفقين على حاجة، وقلت لسيد عبد الحفيظ المفروض تجيبوا ليا توروته تودعونى بيها قعد يضحك وهزر معايا".

وأضاف أحمد فتحى: "كنت سعيد جدا بما فعله الجهاز الفني واللاعبين وهى من أسعد لحظات حياتى لتكريمى من قبل الجهاز واللاعبين وتغيرت لحظاتى الصعبة إلى لحظات سعيدة".

وتابع الجوكر: "الكل في الأهلى كان عارف أن دى آخر ماتش ليا وقبلها بيوم الشناوى وسعد أتكلموا في آخر مران وانا أتكلمت وقلتلهم فيه لاعيبه بتمشى ولاعيبه بتبطل وسيظل الأهلى هو الباقى".

وأضاف أحمد فتحى: "هناك من يدير لحظات النهاية ولكن لم أرتب أي شيىء وخرجت بهذه الصورة الجميلة ودائما لا أحسبلها واتركها لله".