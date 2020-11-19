شكرا لقرائتكم طارق السيد: قدمت احمد سيد زيزو للزمالك بعد تدريبه في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر طارق السيد نجم نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أنه السبب الرئيسي في انتقال أحمد سيد زيزو لصفوف القلعة البيضاء.

أضاف طارق السيد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "أحمد سيد زيزو وصل الى مصر في إجازة من أوروبا وقام بالتدريب معي خلال قيادتي لفريق المنيا خلال فترة الإجازة ووقتها تحدثت مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وكريستيان جروس المدير الفني وقتها ووكيل المدرب السويسري".

وواصل طارق السيد أن كريستيان جروس رفض أحمد سيد زيزو وقتها لكن رغبة الزمالك وأمير مرتضى في التعاقد مع اللاعب ورفضت حينها الظهور إعلامياً في الصفقة حتى تتم وهو الأمر الذي أعتبره سر نجاح الأبيض في صفقاته التي يقوم بها خلال الفترة الحالية.

وواصل: "أحمد سيد زيزو خلال تدريبه معي في المنيا كان الأكثر أداءً وقوة بفارق كبير عن اللاعبين في الفريق نفسه وهو الأمر الذي جعلني أنه نجم كبير قادم في الطريق".

وشدد طارق السيد أن المقابل المالي الذي تمت به الصفقة في الزمالك اقل بكثير من إمكانات اللاعب خاصة وأنه أحد النجوم الكبار والأفضل في الكرة المصرية حالياً.