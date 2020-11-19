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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020

يلتقى الزمالك ضد الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 27 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، وتذاع المبارة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، وقناة بين سبورت صاحبة النقل الحصرى للبطولة.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.