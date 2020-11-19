شكرا لقرائتكم زوجة الجوكر: بتفرج على الماتش صورة بس وبابا بيعرفنى اللى حصل علشان لو سأل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أنه مالهاش في كرة القدم نهائي، وبتتفرج على الماتشات علشان زوجها فقط.

وقالت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى في تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "بتفرج على الماتشات علشان أحمد فيه ولكن بكون مش مركزة خالص في الماتش وبلعب في الموبايل وبعد الماتش بتصل بوالدى علشان أسأله إيه اللى حصل فى الماتش وأقول لأحمد لما يسألنى".

وأضافت زوجة أحمد فتحى: "سافرت روسيا مع أحمد علشان المونديال، كل حاجة كانت جميلة بعيد عن الماتشات، وبكون في المدرجات بلعب في التليفون ومش بتفرج على الماتشات، ومعرفش أي حاجة في الكورة، بس مؤخرا عرفت يعنى إيه تسلل الحمد لله".

وقال أحمد فتحى: "زوجتى قعدت 4 أو5 أيام حزينة جدا وزعلانة على رحيله من الأهلى وطلبت منى إعادة التفكير، وقلت لها الأهلى دا النادى بتاعى ولو قلت لهم عاوز أقعد كنت قعدت ولكن الموضوع صعب".