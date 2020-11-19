شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يكشف كيف أصيبت أسرته بفيروس كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، عن كيف أصيبت أسرته بفيروس كورونا والأيام الصعبة التي قضوها خوفا من الموت.

وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "كنا قاعدين في العين السخنة وقاعدين لوحدنا وفاطيمة نزلت الباسين، وبالليل درجة حرارتها ارتفعت جدا وكلمت الدكتور ونزلت عملت مسحة لكل الأسرة فطلعت نورا وفاطيمة إيجابية وأنا وملك سلبية وخديجة الدكتور قالى هنتأكد تانى لأن المسحة مش واضحة بالإضافة على المربية".

وأضاف الجوكر: "نورا بدأت تخاف وكل صحابها بدأوا يخوفوهم وعندنا ناس ماتت بكورونا، وقريبين مننا، والدكتور طلب منى الجلوس معهم لأنى كنت مخالطهم ونقضى فترة العزل مع بعض علشان يطمنوا، والحمد لله الفترة عدت على خير بس كنا عايشين في رعب".

وعن الشارة قال أحمد فتحى: "موضوع كبير وخد حجم أكبر من حجمه، محمد صلاح أخويا الصغير وأنا بحب جدا ولكن الحاجة لما تكون من حقى مش بحب أسيبها".

وأضاف الجوكر: "في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالى إحنا عاوزين ندى الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لا طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه، وليه بتصدرلى مشكلة، وأنا عمرى ما عملت مشكلة، فقلت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكانى كنت هتقدر تقوله كدة، قالى لا قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تانى، والموضوع رجع تانى لما مرحتش الناس اتكلمت تانى".

وعن كورنا صلاح، قال: سألت زملائى عن محمد صلاح واطمأنت عليه من عبد الله السعيد وحمدى فتحى، وقالوا أنه كويس جدا ولم تظهر عليه أعراض والموضوع ده أقدار وصلاح أخويا".