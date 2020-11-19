شكرا لقرائتكم أحمد فتحى عن الشارة: صلاح أخويا بس الحاجة اللى من حقى مش بتنازل عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أن موضوع شارة كابتن منتخب مصر خد أكبر من حقه، ومحمد صلاح أخويا الصغير ومفيش مشكلة بيننا.

وقال أحمد فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "موضوع كبير وخد حجم أكبر من حجمه، محمد صلاح أخويا الصغير وأنا بحب جدا ولكن الحاجة لما تكون من حقى مش بحب أسيبها".

وأضاف الجوكر: "في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالى إحنا عاوزين ندى الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لا طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه، وليه بتصدرلى مشكلة، وأنا عمرى ما عملت مشكلة، فقلت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكانى كنت هتقدر تقوله كدة، قالى لا قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تانى، والموضوع رجع تانى لما مرحتش الناس اتكلمت تانى".

وعن كورنا صلاح، قال: سألت زملائى عن محمد صلاح واطمأنت عليه من عبد الله السعيد وحمدى فتحى، وقالوا أنه كويس جدا ولم تظهر عليه أعراض والموضوع ده أقدار وصلاح أخويا".

وأضاف الجوكر عن التكشيرة في الملعب: "أنا دائما بكون مركز في المباريات، ولكن في الأهلى الموضوع مختلف لأن الأهلى بيلعب على البطولات ودائما مكالب بالتركيز 100% ومش أي حد يلعب في الأهلى لأنك بتكون تحت ضغط على طول ولما بناخد بطولة تانى يوم الموضوع اتنسى خالص لذلك بطالب اللاعبين الشباب بتحمل الضغط".