شكرا لقرائتكم صفقة مصطفى فتحي تهدد انتقال أحمد الشيخ الى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز عن أن صفقة أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي باتت مهددة بعد دخول إدارة النادي في مفاوضات لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي بيراميدز استطاعت اقناع مصطفى فتحي بارتداء تيشيرت الفريق وتمثيله خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل انتقال احمد الشيخ للفريق بات صعباً للغاية خاصة وأنه يلعب في نفس المركز كجناح وبالتالي سيكون هناك صعوبة في ضم أكثر من لاعب في نفس الجبهة.

ورفض نادي بيراميدز فكرة الاستغناء عن محمد فاروق خلال الموسم الحالي بعد تمسك إدارة النادي باللاعب خلال الموسم المقبل اعتماداً على اقتناع المدير الفني الحالي بقدرات اللاعب وحاجته الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

من جهته رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.

وبالتالى فإن الخروج على سبيل الاعارة لاكتساب خبرات إضافية من خلال حجز مكان اساسي فى تشكيل الأندية الأخري هو الحل الأمثل والقائم حاليا.