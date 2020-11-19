شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الصدارة وكتابة التاريخ بين الشارقة والنصر الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعتبر مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة من دوري الخليج العربي مواجهات «مفترق طرق» في مسار وشكل الصراع على اللقب بناء على المواجهات المباشرة، كما ستسهم في رسم معالم معركة البقاء بين الفرق المهددة.

وتستقطب مباراة الشارقة مع النصر كل الأضواء، حيث يستقبل «الملك» المتصدر (15 نقطة) ضيفه «العميد» الوصيف (13 نقطة)، وتعتبر موقعة مهمة في معركة الصراع على اللقب،ك ما تعد تاريخية للفريقين، حيث إن فوز الشارقة سيرفع رصيده إلى 6 انتصارات متتالية، وهو أمر لم يسبق أن حققه من قبل، وكذلل بالنسبة للنصر الذي سيجمع 16 نقطة في أول 6 مباريات لأول مرة أيضاً منذ فوزه بلقب الدوري عام 1986.

وتتفتح المرحلة، اليوم الجمعة، بلقاء العين الذي يحل ضيفاً على الوصل، بينما يستقبل بني ياس ضيفه اتحاد كلباء، في الوقت الذي سيكون ملعب الفجيرة على موعد مع موقعة نارية في صراع البقاء بين الفجيرة، وضيفه حتا.

ويلعب غداً السبت، شباب الأهلي مع الجزيرة، بينما يستقبل الوحدة ضيفه عجمان، ويحل خورفكان ضيفاً على الظفرة.

ويشهد استاد الشارقة في التاسعة، مساء اليوم الجمعة، قمة الجولة حين يلتقي الشارقة المتربع على القمة الشارقة (15نقطة) ضيفه النصر الوصيف (13 نقطة).

ويريد «العميد» استغلال الانقضاض على النقاط الثلاث، وضمان اعتلاء القمة وتزيين الصدارة باللون الأزرق، بعدما نجح «الملك» في احتلال المركز الأول في آخر 3 جولات.

ويدرك النصر الذي أنهى آخر 4 مباريات بشباك نظيفة، أنه أمام الامتحان الأصعب حيث سيكون الانتصار بمثابة ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، عبر التفوق على المنافس الذي لم يخسر أي نقطة حتى الآن، إضافة إلى نيل الصدارة.

أما الشارقة الذي نال العلامة الكاملة، فيتطلع إلى وضع «العميد» على لائحة ضحاياه الكبار هذا الموسم، بعدما نجح في التفوق على كل من العين، والجزيرة، والوحدة، في المراحل السابقة، ليزيل من رحلته 4 منافسين مباشرين.

وستشهد المباراة مواجهات مباشرة بين أبرز مفاتيح لعب الفريقين، حيث سيكون اللقاء صراًعا خاصاً على لقب الهداف بين البرازيلي ويلتون في الجانب الأبيض، وتيجالي مع «العميد»، في حين سيحاول كل من البرازيلي كورونادو، والإسرائيلي ضياء سبع، الفوز بمعركة «الأسيست» والصناعة، ليبقى الرهان لدى كل من الفريقين على تألق الحارسين عادل الحوسني عند صاحب الأرض، وأحمد شامبية حامي عرين الضيوف.

وتفتتح المرحلة السادسة اليوم، بلقاء بين الوصل التاسع (6 نقاط) وضيفه العين السادس (8 نقاط) في موقعة من أجل تضميد الجراح.

بداية «الزعيم» كانت دون مستوى الآمال، فتعثر ونزف النقاط بالتعادل مع شباب الأهلي، والفجيرة، والخسارة أمام الشارقة، ما أسهم في ابتعاده عن أهل القمة.

ويريد «الزعيم» اليوم تلميع الصورة بعد الخروج المبكر من منافسات الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، والحفاظ على الآمال في اللحاق بركب المنافسة، ما يزيد من حجم الضغوط على اللاعبين الذين يحتاجون إلى تقديم كل ما في جعبتهم.

ويعود كايو كانيدو مهاجم العين من جديد إلى زعبيل حيث كتب أول فصول النجاح والتألق في ملاعب الإمارات، ليشكل مع السهم بندر الأحبابي مصادر الخطر في تشكيلة المدرب بيدرو.

أما الوصل صاحب الأرض الذي تنفس الصعداء بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي بفوزه على الوحدة إياباً 2-صفر، فسيسعى جاهداً بقيادة المدرب الوطني سالم ربيع، لتحقيق نتيجة إيجابية يعزز بها موقعه في جدول الترتيب، حتى تكون رسالة مصالحة لجماهيره.

ويريد بني ياس استرداد لغة الانتصارات بعد نزيف 5 نقاط في آخر جولتين، حين يستقبل على أرضه في الشامخة ضيفه اتحاد كلباء (6 نقاط).

ولن يكون كلباء الضيف لقمة سائغة، بعدما نجح في عبور الجزيرة، وبلوغ ربع نهائي كأس الخليج العربي، وكذلك تعزيز موقعه في وسط اللائحة، بعدما نجح في المرحلة السابقة بالتفوق على الفجيرة بهدف السويسري مارياني.

وتعتبر مباراة الفجيرة، الثاني عش،ر (نقطتان) وضيفه حتا الأخير (نقطة واحدة) التي تقام على أرض الأول في التاسعة مساء اليوم، مهمة بالنسبة إلى الفريقين في رحلتهما من أجل الخروج من النفق المظلم.

ويبحث الفريقان اليوم عن فوزهما الأول في المسابقة من أجل كسب جرعة تساعدهما على إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يعانيانها منذ بداية المسابقة.

ولن يقبل حتا بتعثر جديد، خاصة مع النتائج السلبية التي مني بها في الجولات السابقة، ما تسبب بتواجده في قاع الترتيب، مندون أن يظهر لاعبوه القدرات التي تساعدهم على تحقيق الانتصارات بسبب ضعف الجانب الدفاعي في تشكيلة المدرب كونتيس بعدما اهتزت شباك الفريق 16 مرة في أول 5 مباريات.

داسيلفا: خطوة مهمة لكلباء

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء أن الفوز على بني ياس الليلة يمثل خطوة مهمة لفريقه في المنافسة ومواصلة النتائج الإيجابية، رغم علمه بخطورة الفريق السماوي الذي حقق انطلاقة قوية في بداية الدوري بغض النظر عن تراجعه في آخر مباراتين، مشدداً على ضرورة التركيز طوال ال 90 دقيقة لأننا بحاجة إلى نتيجة مرضية للتوغل في المنطقة الدافئة خاصة بعد أن استعاد الفريق ثقته وتوازنه بالفوز على الفجيرة في الجولة الماضية.

ولفت إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وستحكمها الجزئيات الصغيرة والأقل أخطاء هو من يكسب نتيجة اللقاء.

بدوره أكد الإيطالي جبرائيل سانتيني الذي يشارك مع كلباء هذا الموسم في فئة المقيمين، أنه يسعى جاهداً لتقديم الأفضل واثبات وجوده مع «النمور».

كونتيس: الفجيرة شبيه بحتا

دبي: مصعب الفكي

أوضح اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن المباراة مع الفجيرة لن تكون سهلة، مبيناً أن المنافس لديه الطموحات نفسها في الحصول على نقاط اللقاء، وقال: إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، نواجه فريقاً يلعب بنفس الطريقة، ولديه نفس الطموحات في الدوري، وهدفه نفس هدفنا، وهو البقاء وتحقيق مركز متقدم، كل هذه العوامل تصعّب مهمتنا في المباراة.

وعن صعوبة المواجهة كون المنافس لديه نفس الطموح قال كونتيس: يجب أن تقاتل حتى النهاية لتحقيق الفوز، المنافس يلعب بنفس الطريقة ويتطلع أيضاً للفوز، الفجيرة فريق جيد.

وكان يستحق الأفضل خلال المباريات التي خاضها في البطولة، ونحن أيضاً لم نكن سيئين، ولكن الروزنامة لم تكن في مصلحتنا، واجهنا فرقاً قوية من البداية، ولم يكن سهلاً أن نحصد النقاط، في مباراة الفجيرة سنختبر جاهزيتنا، ويجب أن نبدأ بحصد النقاط.