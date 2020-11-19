شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: أعرف الوصل جيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يواجه العين ظروفاً في غاية الصعوبة، عندما يحل ضيفاً على الوصل ،بسبب الغيابات العديدة خصوصاً في الخط الخلفي الذي يفقد فيه الياباني شيوتاني والبرازيلي إيريك بداعي الإيقاف، وربما محمد شاكر بسبب الإصابة في أربطة الكتف، هذا بالإضافة إلى غياب إسماعيل أحمد ومحمد أحمد من بداية الموسم.

وأكد كايو كانيدو أهمية حصد نقاط اللقاء وقال: مهمتنا لن تكون سهلة أمام فريق أعرفه جيداً، وأعتقد أن الفوز سيأتي من خلال التركيز على التفاصيل الدقيقة،والفريق الأقل أخطاء سيحسم النتيجة لمصلحته، ونحن من جانبنا جاهزون لتحقيق هدفنا.

وحول تفاعل الجماهير العيناوية بتسجيل أول أهدافه بقميص منتخبنا الوطني في مباراة البحرين قال: لقد قمت بأداء واجبي، ومطالب بالاستمرار على تقديم ذات المستوى من الأداء مع العين أيضاً، وكما أشرت سابقاً فأنا أعمل بصمت، وأبذل قصارى جهدي وأشعر براحة بوجود عائلتي بجانبي.