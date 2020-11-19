شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يستضيف البطائح.. والحمرية يواجه دبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ستكون الأنظار متجهة إلى ملعبي الإمارات والحمرية في الخامسة إلا ثلثاً من مساء اليوم، حيث يستضيفان مواجهتين من العيار الثقيل، في افتتاح الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب الحمرية مع دبا الفجيرة، والإمارات مع البطائح، وتقام مباراة ثالثة في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة تجمع العروبة مع العربي.

وتختتم الجولة غداً بإقامة مباراتين، تجمع التعاون مع مصفوت، ودبا الحصن مع الذيد.

في اللقاء الأول، يطمح الإمارات إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً على حساب البطائح، وهو يتطلع إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فالفوز على الضيف يضمن له الانفراد بالصدارة وإيقاف منافس مباشر، كما يبقيه في الوضع المعنوي الجيد ويعزز ثقته أكبر، ويؤكد أنه المرشح الأول للصعود.

وعلى الجانب الآخر فالبطائح هو الآخر يعيش وضعاً جيداً بعد البداية القوية والفوز الغالي الذي حققه على الحمرية، ومنح الانتصار فريق المدرب سعيد شخيط دفعة كبيرة للاستمرار.

ويبدو سعيد شخيط حريصاً على قيادة الفريق لفوز ثان توالياً، ليثبت أنه المدرب المناسب للفريق، وأن تجديد الثقة فيه لم يكن قراراً خاطئاً.

ولن تكون مباراة الحمرية ودبا الفجيرة أقل أهمية، فطرفاها ضمن المرشحين للصعود، وكلاهما يرغب بشده في النقاط الثلاث، فعلى صعيد الحمرية، ستكون المباراة فرصة للتعويض والعودة للمواجهة بعد خسارة مؤثرة من البطائح أثارت ردود أفعال كبيرة وتركت أسئلة حائرة، ويدرك المدرب غازي الغرايري من جهته أن صبر الإدارة قد لا يطول، وهو معني بإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، فالخسارة قد تفقده منصبه. وفي مربح يستقبل العروبة فريق العربي في مباراة يدخلها كل طرف بحثاً عن أول فوز، فالعروبة خسر مباراته الأولى أمام دبا الفجيرة، أما العربي فكان يخضع للراحة.

من جهته، قال جمعة العبدولي مدير دبا الفجيرة إن مباراة اليوم أمام الحمرية «ستكون صعبة مثل كل مباريات الدوري، والحمرية فرق قوي ومرشح للصعود، وهو خسر في الجولة الأولى، ويرغب في التعويض، وهذا حق مشروع، ونحن أيضاً نسعى للفوز، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وفي الجهاز الفني ونأمل أن يوفقوا في المواجهة».

وأكد المقدوني جوكيكا مدرب فريق الإمارات جاهزية الصقور لخوض مباراة اليوم أمام البطائح، وقال: قلت من قبل إن كل مباريات الدوري صعبة، وبالبطع ستكون هذه المقابلة صعبة، خاصة أن البطائح فريق جيد، لعبنا أمامه قبل أسبوعين، ونعرف مدى قوته، وعلينا أن نكون مركزين وحذرين، وأن نتعامل باحترام مع الضيوف ومع كل المنافسين.

وذكر أن كل اللاعبين في أتم الجاهزية عدا أحمد فرقان الذي تعرض لإصابة في الرباط ستبعده حتى نهاية الموسم على الأرجح، وقال: تعرض فرقان للإصابة في مباراة البطائح، والغريب أن الحكم لم يحتسب ولو مخالفة لمصلحتنا.