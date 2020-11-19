شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: الفوز خيار الفجيرة الوحيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد الصربي جوران توفاريش مدرب الفجيرة على أهمية مباراة حتا، بوصفها «ديربي» مصغراً وقال لا بديل أمام «الذئاب» سوى الفوز من أجل الخروج من دائرة النتائج السلبية، وتذوق طعم الفوز الأول،محذراً في الوقت نفسه من التراخي والثقة الزائدة وضرورة التعامل بقوة واحترام مع المنافس الذي يعتمد على أسلوب الاستحواذ والانتشار الجيد.

وأشاد جوران بعودة الروح للفريق خلال مباراته السابقة أمام عجمان في كأس الخليج العربي وحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

من جانبه أكد علي عيد الذي يشارك مع الفجيرة على سبيل الإعارة من العين، أن هناك رغبة واضحة من اللاعبين لتحقيق الفوز الذي غاب عن الفريق في الجولات الخمس السابقة مشيراً إلى أن الجميع يشعر بعظم المسؤولية وتدفعهم الحماسة، لإسعاد الجماهير الفجراوية اليوم.