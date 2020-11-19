أول تعليق من كهربا بعد إصابته بكورونا

كتب: ضياء السقا

علق محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلي، على إصابته بفيروس كورونا عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا " الحمدلله على كل شى COVID_19 ، دعواتكم بالشفاء".

ويجري كهربا، مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، بعد أن أثبتت العينة الأولى إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

ويواجه الأهلي، أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.