كتب: ضياء السقا
ذكر موقع "اليوم السابع"، أن محمود كهربا سافر إلى بيروت، السبت الماضي، للتصوير مع أحد البرامج الخاصة بـ"الفن" وهو ما قد يكون أدى لتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ أن كهربا لم يخالط اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب في عزل صحي بمنزله منذ معرفته بنتيجة التحاليل التي خضع لها على أن يتم سحب عينة منه السبت المقبل لمعرفة موقفه من المباريات المقبلة.
ويجري كهربا، مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، بعد أن أثبتت العينة الأولى إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.
وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
ويواجه الأهلي، أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر سفرية بيروت.. كواليس إصابة كهربا بكورونا.. وأول تعليق من سيد عبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.