سفرية بيروت.. كواليس إصابة كهربا بكورونا.. وأول تعليق من سيد عبد الحفيظ

كتب: ضياء السقا

ذكر موقع "اليوم السابع"، أن محمود كهربا سافر إلى بيروت، السبت الماضي، للتصوير مع أحد البرامج الخاصة بـ"الفن" وهو ما قد يكون أدى لتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ أن كهربا لم يخالط اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب في عزل صحي بمنزله منذ معرفته بنتيجة التحاليل التي خضع لها على أن يتم سحب عينة منه السبت المقبل لمعرفة موقفه من المباريات المقبلة.

ويجري كهربا، مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، بعد أن أثبتت العينة الأولى إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

ويواجه الأهلي، أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.