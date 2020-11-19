الأهلي: مسحة طبية جديدة لكهربا بعد إيجابية العينة الأولى

كتب: ضياء السقا
يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، بعد أن أثبتت العينة الأولى إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.
وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.
ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
ويواجه الأهلي، أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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