الأهلي: مسحة طبية جديدة لكهربا بعد إيجابية العينة الأولى

كتب: ضياء السقا

يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، بعد أن أثبتت العينة الأولى إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

ويواجه الأهلي، أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.