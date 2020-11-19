الأهلي يعلن إصابة كهربا بفيروس كورونا

كتب: ضياء السقا
أصيب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، عقب إيجابية المسحة الخاصة باللاعب.
وأجرى الفريق الأحمر المسحات داخل القلعة الحمراء أمس وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وأكد الموقع الرسمي للأهلي، أن كهربا، سيجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل.
وأشار الموقع إلى أن نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.
ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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