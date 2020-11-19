الدوري الإيطالي يتحالف مع القطاع الخاص لزيادة المداخيل

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روما: وافقت أندية الدوري الايطالي لكرة القدم، المتضررة بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الخميس بالإجماع على دخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى الشركة الجديدة المكلفة زيادة المداخيل من حقوق البث التلفزيوني.

ومن المتوقع أن يسفر هذا الاتفاق عن ضخ حوالي مليار و700 مليون يورو لصالح أندية "سيري أ" التي عانت من خسائر قياسية بسبب التداعيات المالية والاقتصادية للجائحة.

وبعد أن وافقت الاندية العشرين في ايلول/سبتمبر الفائت على إنشاء شركة مخصصة لتسويق وإدارة حقوق البث التلفزيوني، صادقت الخميس "بالإجماع" على عرض ثلاثي مقدّم من مستثمرين في القطاع الخاص، بما فيها شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" إحدى أكبر الشركات المالكة للأسهم في بطولة العالم للفومولا واحد سابقًا، وفق ما أفادت مصادر الدوري وكالة فرانس برس.

ينص هذا العرض الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع للجمعية العمومية في العاصمة روما، على مساهمة الشركات الثلاث "سي في سي"، "أدفانت" و"أف سي أي" حتى 10 في المئة في الشركة المستقبلية.

هذا التحالف غير المسبوق مع مستثمرين من القطاع الخاص كان لا يزال محل نزاع من قبل بعض الأندية قبل بضعة أسابيع. لكن المبلغ الكبير الذي من المتوقع أن تساهم فيه الشركات الثلاث وضع حدًا لتلك الشكوك في ظل معاناة الاندية.

أدت التداعيات الناجمة عن الجائحة إلى زيادة الصعوبات الاقتصادية على كرة القدم الإيطالية التي تعاني أصلا من ضائقة منذ عدة سنوات.

وأعلن يوفنتوس بطل الدوري في المواسم التسعة الاخيرة في منتصف تشرين الاول/اكتوبر الفائت أنه سجل خسائر بلغت 89,7 مليون يورو (105 ملايين دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي، مشيرًا الى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.