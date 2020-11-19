فوز معنوي لروبليف على تييم في بطولة الماسترز

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لندن: حقق الروسي أندري روبليف المصنف سابعا فوزا معنويا على حساب النسموي دومينيك تييم الثالث عندما تغلب عليه 6-2 و7-5 الخميس في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات مجموعة "لندن 2020" من بطولة الماسترز الختامية.

وهو الفوز الأول في البطولة لروبليف أول المودعين لها بعد خسارتيه أمام الإسباني رافايل نادال الثاني واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، فيما مني تييم، أول المتأهلين إلى نصف النهائي بخسارته الاولى بعد فوزيه على تسيتسيباس ونادال.

ويلتقي لاحقا نادال، المتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، مع تسيتسيباس، حامل لقب البطولة، في قمة لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة الى دور الاربعة.

ويتفوق الاسباني الذي لم يسبق له التتويج بالبطولة الختامية في مسيرته الاحترافية، على اليوناني في المواجهات المباشرة 5-1، بيد أن الاخير حقق فوزه الوحيد على الاسباني في البطولة الختامية العام الماضي.

يذكر ان الروسي دانييل مدفيديف حجز الأربعاء البطاقة الاولى عن مجموعة "طوكيو 1970"، وانحصرت البطاقة الثانية بين الصربي نوفاك ديكوفيتش الاول والالماني ألكسندر زفيريف الخامس حيث سيلتقيان في قمة أيضا الجمعة.

وكسر روبليف الذي يشارك للمرة الاولى في الدورة الختامية والمتوج بخمسة القاب هذا الموسم، ارسال تييم مرتين ليتقدم 3-صفر قبل ان ينهي المجموعة الاولى في صالحه 6-3 في 25 دقيقة.

وحاول تييم، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، تدارك الموقف في المجموعة الثانية، لكن الروسي نجح في كسر ارساله للمرة الثالثة في المباراة عندما فعلها في الشوط الثالث قبل ان ينجح النمسوي في رد التحية وأدرك التعادل 4-4.

ونجح روبليف المصنف ثامنًا عالميًا للمرة الرابعة في كسر ارسال تييم وذلك في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5 قبل ان ينهي المجموعة في صالحه 7-5.

وقال روبليف "بدأت بشكل جيد منذ النقطة الأولى، والرد الأول للإرسال وأعتقد أن دومينيك لم يبدأ بشكل جيد".

واضاف "لقد تفوقت منذ البداية وساعدني ذلك في الحصول على مزيد من الثقة وساعدني على اللعب بشكل أفضل وأفضل".

وتابع "لم يكن الأمر سهلاً على دومينيك ولكني أعتقد أنه يركز من الآن على نصف النهائي لذا أتمنى له حظًا سعيدًا. إنه يستحق أن يكون في نصف النهائي ويستحق الفوز باللقب".