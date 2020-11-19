لامبارد يطالب بإلغاء مباريات الظهيرة أيام السبت

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لندن: طالب فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم الخميس بإلغاء المباريات التي تقام ظهيرة السبت في الدوري الممتاز، وذلك قبل يومين من سفر لاعبيه المرهقين الى نيوكاسل في افتتاح المرحلة التاسعة، بعد استئناف المنافسات إثر التوقف بسبب النافذة الدولية.

ورأى لامبارد أن إصرار رابطة الدوري والقنوات الناقلة على إقامة المباريات عند الساعة 12:30 في توقيت غرينيتش أيام السبت هو أمر جنوني من شأنه أن يؤثر على اللاعبين المرهقين.

وتأتي تصريحات الدولي الانكليزي السابق في يوم يشهد عودة لاعبيه الدوليين الى انكلترا من كل اقطار الارض بعد انشغالهم مع منتخبات بلادهم.

ولن يكون الوقت كافيًا لهم للاستراحة أو الالتحاق بالتدريبات قبل السفر الى ملعب "سانت جيمس بارك"، ما يقلق لامبارد حيال جاهزيتهم البدنية وإمكانية التعرض للاصابات.

وقال في هذا الصدد "غالبية لاعبينا كانوا في الخارج، لقد بدأوا يعودون للتو. سيسافرون الى نيوكاسل ومن ثم يعودون (الى لندن) ومن ثم يسافرون الى رين (في فرنسا لمنافسات دوري الابطال) الثلاثاء ومن ثم يعودون".

وأشار الى أن المدافع البرازيلي "تياغو سيلفا هبط للتو. لن يذهب على الارجح الى نيوكاسل بسبب رحلته الطويلة وفارق الوقت".

وأردف لاعب البلوز السابق "إنها ليست الطريقة المثلى على الإطلاق لجعل اللاعبين يستعدون لمباريات الدوري الممتاز. الاصابات ستزداد على امتداد الدوري، فالارقام موجودة في حال أرادت رابطة الدوري القاء النظرة عليها".

واعتبر لاعب خط الوسط السابق أنه بعد عدم حصول الاندية على الوقت للاستعداد قبل بداية الموسم بعد ان انتهى السابق في وقت متأخر بسبب جائحة كورونا، فإن "الجدول أصبح أكثر ازدحامًا أيضًا، لذا إذا علينا أن نتعامل مع المباريات بأفضل طريقة ممكنة والاعتناء باللاعبين، يجب تغيير توقيت المباريات التي تقام عند الساعة 12:30".

وتأتي تصريحات لامبارد (42 عامًا) بعد أن ناشد العديد من مدربي "الستة الكبار" الى اعتماد التبديلات الخمسة مجددًا التي أدخلت الى كرة القدم بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبقت الدوريات الاوروبية الاربع الكبرى الاخرى على هذا القرار اضافة الى مسابقتي دوري الابطال والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، في حين عاد الدوري الممتاز الى قاعدة التبيدلات الثلاثة.

وأصر لامبارد أنه يجب إعادة النظر بهذا القرار الذي صوتت عليه اندية الدوري الممتاز وذلك لصحة وسلامة اللاعبين.

وقال "أعتقد أنه علينا مناقشة هذا الامر مع الاندية مجددًا. ما يقلقني هو صحة اللاعبين، هم يعانون من ضغوطات هائلة، لا سيما اولئك الذين في اوروبا".