شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الرابعة لمحمد صلاح قبل العودة إلى انجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، اليوم مسحة رابعة بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وجاءت نتيجتها إيجابية، وتعتبر هذه المسحة هى الرابعة لمحمد صلاح منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاءت إيجابية أيضا، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى والمنتخب الذى خضع اليوم لمسحة جديدة وجاءت أيضا إيجابية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا منذ قليل بشأن محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا المنتخب المحترفان فى انجلترا، وقال البيان:" في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة. وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي".

على صعيد مختلف، قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مشاركة 8 لاعبين من فريق الشباب بالنادى، فى تدريبات الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض غياب عدد كبير من نجوم الريدز، بسبب الإصابة.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن كلوب، قام بإشراك 8 لاعبين شباب، خلال التدريب الأول لليفربول، اليوم الخميس، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولية، من أجل تعويض نجوم الفريق الغائبين بداعى الإصابة.

أضاف التقرير، أن من بين اللاعبين الشباب المشاركين فى تدريبات الريدز، المدافع بيلى كوميتيو، صاحب الـ 18 عاما، بجانب 3 من حراس المرمى وهم فيتسلاف جاروس، مارسيلو بيتالوجا وجاكوب أوجرزينسكي، بجانب ثنائي خط الوسط جيك كاين ولايتون كلاركسون، بالإضافة إلى ثنائي خط الهجوم بول جلاتزيل ولويس لونجستاف.

ويعانى ليفربول، من عديد الإصابات، فى مقدمتهم النجم المصرى محمد صلاح، الذى يعانى من فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد كبير من اللاعبين أمثال: فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.

كما يعانى قائد الريدز، جوردان هيندرسون، لإصابة عضلية، على مستوى الفخذ، خلال لقاء منتخب بلجيكا، الأحد الماضى، فى الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دورى الأمم الأوروبية، وغاب على أثرها عن لقاء، أيسلندا، أمس الأربعاء، فى نفس البطولة.

ويلعب الريدز، أمام ليستر سيتي، فى الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، مساء الأحد المقبل، قبل أن يستضيف فريق أتاتلانتا الإيطالي، مساء الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة من مجموعات دورى الأبطال.

ويحتل ليفربول، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى، برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر ليستر سيتي، برصيد 18 نقطة.