شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل غزل المحلة ووادى دجلة 1|1 وديا وتألق الندرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة غزل المحلة ووادى دجلة الودية بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم باستاد السلام، ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل و يبدأ الفريق الدجلاوى معسكره المغلق غدًا الجمعة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

وظهر أحمد الندرى لاعب فريق غزل المحلة بشكل قوى خلال أحداث اللقاء ولفت أنتباه الجميع عقب الاداء الرائع الذى قدمة واعتماد الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد فى التشكيل الأساسى الذى يخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم المدير الفنى السابق لنادى إطسا وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل.