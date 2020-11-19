شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 19/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 19/11/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مرتضى منصور: فريق الكرة بيضيع واللاعيبه عايزة تمشى ..ولا يحق للجنة الاولمبية عزلى، وآخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم باسم مرسي، والزمالك يكشف موقف حازم إمام بعد غيابه عن المران وتأهيل إسلام جابر. أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ليس من اختصاصاتها عزل رئيس نادي ، بل هذا من اختصاصات و سلطات وزير الرياضة ، الدكتور أشرف صبحى حصل حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، اليوم الخميس

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