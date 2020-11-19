شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 19/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ، إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا ، الخطيب يستقبل بدر بانون والمعارين فى مران الأهلى بالتتش ، مرتضى منصور : إللى يقول عندنا مخالفات فى الزمالك نحط صابعنا فى عينه ، مكة محمد صلاح بخير.. سلبية مسحة كورونا لابنة النجم العالمى بعد إصابة زوجته . إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلى إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس. الزمالك يكشف موقف حازم إمام بعد غيابه عن المران وتأهيل إسلام جابر حصل حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، اليوم الخميس

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