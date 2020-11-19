شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورورنا.. التصفيات الإفريقية للسلة بدون جماهير فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقرر عدم السماح لأي فرد بدخول صالة نادي الاتحاد السكندري خلال إقامة تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا لكرة السلة التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، إلا للفرق المشاركة وأجهزتها الفنية والقائمين على تنظيم المباريات ، بناءً على تعليمات أجهزة الدولة ووزارة الصحة وبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا،

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وكان عمرو مصيلحي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس اللجنة المنظمة للتصفيات قد قام بصحبة رؤوساء اللجان على معاينة أرض الملعب مطلع الأسبوع الجاري وأشاد بمدى الجدية في إنهاء كافة التجهيزات في المواعيد المحددة.

وقررت لجنة منتخبات كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى أن تكون المباريات الودية داخل مصر ، بديلا ، لمعسكر المنتخب الذى كان مقرر اقامته بصربيا وتم الغاؤه بسبب كورونا .