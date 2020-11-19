شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمد صلاح وضعها الصحى إيه؟.. اعرف التفاصيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، تطور الحديث عن الوضع الصحى لأسرة نجم ليفربول الإنجليزى، حيث زعمت مصادر مقربة من العائلة إيجابية المسحة الثانية لـ"ماجى" زوجة صلاح، إلا أن والده نفى للمرة الثانية إصابتها قائلا: "والله زوجة ابنى مش مصابة بكورونا وقاعدة مع بناتها".

أما الابنة الكبرى "مكة" فجاءت نتيجة المسحة سلبية، ووفقًا لنفس المصادر فإن بعض من كانوا فى حفل زفاف شقيق صلاح أصيبوًا أيضًا بكورونا وأبرزهم ابن عمه "حجازى".

فيما أكدت المسحة الثالثة للاعب استمرار إصابته بالفيروس، وغيابه عن صفوف الريدز 3 مباريات، بعد تخلفه عن الفراعنة فى مواجهتى توجو.