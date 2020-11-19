شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فتحى: "بتفرج على الماتشات علشانه ومش بفهم فى الكورة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أنها "مالهاش في كرة القدم نهائي"، وبتتفرج على الماتشات علشان زوجها فقط"، وأضافت نورا إسماعيل في تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "بتفرج على الماتشات علشان أحمد فيه ولكن بكون مش مركزة خالص في الماتش وبلعب في الموبايل وبعد الماتش بتصل بوالدى علشان أسأله إيه اللى حصل فى الماتش وأقول لأحمد لما يسألنى".
وأضافت زوجة أحمد فتحى: "سافرت روسيا مع أحمد علشان المونديال، كل حاجة كانت جميلة بعيد عن الماتشات، وبكون في المدرجات بلعب في التليفون ومش بتفرج على الماتشات، ومعرفش أي حاجة في الكورة، بس مؤخرا عرفت يعنى إيه تسلل الحمد لله".
فيما قال أحمد فتحى: "زوجتى قعدت 4 أو5 أيام حزينة جدا وزعلانة على رحيله من الأهلى وطلبت منى إعادة التفكير، وقلت لها الأهلى دا النادى بتاعى ولو قلت لهم عاوز أقعد كنت قعدت ولكن الموضوع صعب".
ولا تنسى جماهير النادي الأهلي تاريخ 9 نوفمبر 2020، لأنه موعد الإعلان بشكل رسمي عن رحيل أحمد فتحي بعد تواجده على مدار سنوات طويلة ، ليصبح جوكر ونجم بيراميدز بداية من الموسم الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية لبراميدز يومها فيديو لتقديم أحمد فتحى ظهير أيمن الفراعنة المنضم مؤخرًا إلى الفريق السماوى، وأشار الفيديو إلى أبرز المزايا التى يمتلكها فتحى وهى قدرته على اللعب فى أكثر من مركز لذلك حصد لقب "الجوكر"، وعلقت صفحة بيراميدز "سهل أنك تنزل تلعب، صعب تكون أحمد فتحى.. نورت يا جوكر".
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