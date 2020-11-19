شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يرحب بالنجم المغربى بدر بانون: أهلا وسهلا بك فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، على اصطحاب النجم المغربى بدر بانون، المنضم حديثا للقلعة الحمراء قادما من نادى الرجاء المغربى، فى صفقة انتقال لمدة 4 مواسم، فى جولة داخل جدران النادى، ونشر توفيق، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع بانون فى ملعب مختار التتش بالجزيرة، أتبعها بتعليق: "أهلا وسهلا بك فى الأهلى".





وظهر المغربى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى القلعة الحمراء اليوم الخميس، لأول مرة مرة بعد التعاقد مع القلعة الحمراء مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوى المغربى مقابل مليونى دولار، كما أجرى مسحة كورونا عقب ظهوره.





وكان بدر بانون، وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذى أنهى إجراءات دخوله واصطحابه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلى قد أعلن فى وقت سابق انضمام الدولى المغربى بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.