شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الخميس 19/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 19/11/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية والهامة والتي جاء أبرزها ، الخطيب يستقبل بدر بانون والمعارين فى مران الأهلى بالتتش ، مجلس الأهلى يفتتح البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة بعد التطوير، . سفرية بيروت وراء إصابة كهربا بفيروس كورونا ، ومحمد شريف يشارك في مران الأهلي وانتظام ديانج وأيمن أشرف شاهد..كيف تعامل نجوم الاهلى مع الجوكر أحمد فتحى فى ليلة الوداع شارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

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